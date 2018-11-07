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07.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Происшествия, Транспорт, Украина
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Украинцы не смогли продать с аукциона захваченное российское судно “Норд”

Торги по продаже захваченного черноморского рыболовного сейнера “Норд” не состоялось сегодня в связи с отсутствием допущенных участников, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится на сайте украинского госпредприятия “Система электронных торгов арестованным имуществом”.

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Указывается, что торги по продаже судна “Норд” не состоялось.

Начальная стоимость судна составляет 1 626 181 грн. Оно 1989 года выпуска. Также сообщается, что объект находится в Запорожской области, в г.Бердянске, в “Бердянском морском торговом порту”. Оно отшвартовано к причалу №6.

Напомним, 25 марта украинцы захватили российское судно “Норд” вместе с эккипажем. А финансируемая Киевом прокуратура несуществующей “Автономной Республики Крым” передала судно “Норд” Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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