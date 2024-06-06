Украинцы не способны управлять своей территорией и растеряли всё советское наследие – Арестович

Украинцы оказались неспособны даже сохранить то, что им досталось от ненавистной Российской империи и Советского Союза. За 33 года они растеряли все и утратили способность администрировать территорию, на которой проживают.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них нет ни одной победы сейчас. Им открыли новый фронт под Харьковом, их вгоняют в новый каменный век – отключают массово свет, нет ни одной реальной победы… Это люди, которые питаясь из двух векторов – леволиберальный: «Нам не нужен весь этот металлолом, мы его продадим, весь этот «Южмаш», все это Черноморское морское пароходство, крупнейшее в мире, все эти Харьковские научные институты, все это спишем в унитаз, продадим в металлолом и на это месте вырастет новая промышленность, современная, западных образцов – такая, как в американских и парижских университетах». Выросла, хочу я вас спросить? Что выросло вместо «Южмаша», вместо «Антонова», вместо Николаевского судостроительного завода? Ну-ка, расскажите, что вы повыращивали? А второй тренд был националистический – избавимся от проклятого «совка». Хорошо, вы избавились от «совка», что вместо? Оперу Киевскую и Одесскую кто построил? Проклятая империя. Научную библиотеку имени Вернадского в Киеве кто построил? Империя. Университет кто построил – старый и новый корпуса? Проклятая империя. Что построили вы за 33 года? Вас никто не подавляет, вы сами хозяева на своей земле – покажите мне хотя бы одну приличную библиотеку, которую вы построили», – вопрошал он.

«Вся эта публика оказалась неспособна удержать территорию, которую для нее добыл Советский Союз и Российская империя. Она неспособна ее верно администрировать, неспособна выращивать науку и культуру, она неспособна заниматься здесь нормально людьми, неспособна удержать промышленность, неспособна выполнять элементарные функции администрирования, я даже про развитие не говорю. Они не смогли это удержать, им не хватает мозгов в голове, чтобы это просто удержать. И все, что в их жизни есть хорошего, все, что еще остается, светит иногда в подъездах и так далее – это все сделала либо Российская империя, либо Советский Союз», – резюмировал Арестович.