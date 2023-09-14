Украинцы не уверены в победе, тренд движется к заморозке – Бортник

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На Украине обретает тренд на заморозку конфликта. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Бортника, при этом, речь идет не о мире с Россией, а лишь о постановке войны на паузу, так как уверенности в победе у украинского общества нет.

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«Тренд идет к заморозке. Увеличивается количество людей, которые не хотят войны и не хотят компромиссов. Это группа, которая динамично, постепенно растет. В Украине их уже больше 20%, четко выраженных абсолютно. В России этого вопроса не было, но я думаю, что их не меньше. Просто мотивация не идти на компромиссы разная – у нас она от отчаяния и слабой надежды на то, что мы можем победить в войне, полностью разгромить Россию. В России это от того, что это их не касается», – сказал эксперт.

«То есть «можем воевать, потому что в принципе нас это не касается», – большая часть общества. И вторая: «Надо воевать, потому что выхода нет, иначе нас разорвут на клочья». Эти цифры говорят о том, что заключить какие-то политические соглашения, в нынешних реалиях, о мире очень сложно, практически нереально в состоянии такого общественного мнения.

Возможно, через год-два-три, когда оно переживет в динамике и когда сторонников войны и анти-компромисса станет меньше. Пока невозможно. Но заморозку, в принципе, поддерживает большинство общества», – заявил Бортник.