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Новости Украины

Осенью в магазинах на Украине начнет формироваться дефицит товаров продовольствия и импортных товаров, цены на которые резко вырастут. Продолжится вывоз продовольствия на Запад. Украина не сможет подготовиться к следующей посевной. С учётом этого простым гражданам необходимо создавать запасы продовольственных и непродовольственных товаров.

Об этом в материале для «ПолитНавигатора» рассуждает экономист Александр Дудчак.

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Афёра с вывозом продовольствия из Украины может закончиться реальным голодомором.

То, что цели операции по якобы вывозу зерна из украинских портов совершенно не направлена на спасение голодных детей Африки, было понятно изначально. Это планировалось, как военная операция по открытию морского пути поставок Украине вооружений, получению гарантий контроля со стороны Украины, по крайней мере, над тремя морскими портами.

Зерно в рекордных масштабах вывезли ещё до начала СВО – возможно, некоторые трейдеры были осведомлены о планах использования ВСУ и своё «сало» перепрятали. Такая версия – в копилку версий о покушении на Вадатурского. Он слишком много знал, значительные объемы зерна успел продать ещё до начала СВО, но имел немалые остатки и планы продаж, явно не по бросовым ценам.

Если уж такие грандиозные запасы зерновых и масличных оставались на Украине, то почему при избытке сырья, цены на подсолнечное масло на внутреннем розничном рынке были вполне европейские? А очереди за хлебом в некоторых городах, например, в Николаеве, были многочасовыми? Конечно, алчность торговцев никто не отменял. Но и избыток нереализованной продукции мог бы снизить цены.

За три недели после того, как были сняты ограничения на экспорт морским путем украинского зерна, вывезли всего лишь 375 тыс. тонн, но не в Африку. Европейским покупателям досталось 217 тыс. Судя по «напряженному трафику», там не так много предназначенного для вывоза зерна. Да и заработать Украине на высоком спросе на зерно Украине не дадут – как сообщала СВР, за 1 тонну ячменя нового урожая украинские аграрии получают всего $30, что почти в пять раз дешевле реальной стоимости этого злака.

С апреля открыла свои рынки Британия для украинских производителей ячменя, мяса птицы, консервированных помидорах, мёда и другой продукции. Поставки из Украины шли без пошлин. Так поступили и другие страны Европы. По сути, это зачистка Украины от её же продовольствия, и идет она уже пятый месяц.

«Здесь всё украли до вас», – говорил известный киноперсонаж.

На Украине всё успели украсть и до СВО, а сейчас идет авральная зачистка «закромов родины».

Населению стоит подготовиться, чтобы не поучаствовать в голодоморе, устроенном новой нацистской властью. Компенсировать нехватку собственной продукции импортом не получится – источников поступления валюты в страну почти не осталось, а, значит, импорт будет запредельно дорогим.

Необходимость запасов никто не отменял. Зима будет долгой. Но самое сложное время наступит в следующем году – уже в 2021-м многие украинские фермеры не использовали удобрения из-за их дороговизны, и урожаи в 2022-м снизились. Для посевной 2022 нет ни удобрений, ни топлива, ни кредитов.

Будет ли посевная? А это зависит от того, с какой стороны линии фронта вы находитесь.