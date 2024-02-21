Украинцы не виноваты. Это поляки коррупционеры – экс-депутат Рады

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Ситуация на границе Украины и Польши, когда фермеры заблокировали пункты пропуска для украинских грузовиков, якобы возникла из-за коррупции поляков.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лапина, это польские коррупционеры виноваты в том, что на территорию их страны попадает слишком много украинского зерна, из-за чего страдают местные аграрии.

«Есть правила транзита. Когда транспорт заезжает на территорию условной страны, и он говорит, что «я иду транзитом туда», он идет под пломбой, заносится в базу и бла-бла-бла. Это правило предусматривает, что фура, загруженная, под пломбой зашла в Польшу и такая же должна выйти. С этой же пломбой. И это должно отметиться в базе, в программе Польши про транзит», – скзаал экс-депутат.

«Так вот, скажи, пожалуйста, а какой же такой, наверное, не коррупционер, в Польше сидит и эти фуры выводит из базы. Наверное, это русские? Нет, это польский коррупционер, курва, сидит, получает за это деньги и вместе с контрабандистами это делает. Потому, когда мне рассказывают «Ой, у вас коррупция», вот первый признак европейской коррупции», – заявил Лапин.