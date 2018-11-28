Украинцы не восприняли военное положение всерьез – активно покупают “горящие туры” на праздники

28.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украинские туристы не отказываются от зарубежных поездок в связи с введением военного положения, а наоборот – спрашивают о “горящих” турах и делают предварительные заказы на следующий год, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил директор туристического агентства “Артекс 94” Олег Пикерский, пишет киевское издание “Укринформ”.

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“Никто от туристических поездок за границу не отказывается. Заказанные туры не отменяются. Аэропорт “Борисполь” пока пропускает весь пассажиропоток спокойно и без задержек. Все летят отдыхать туда, куда и собирались заранее. Напротив, активно спрашивают о “горячих” туристических путевках. А вчера у нас в турагентстве забронировали поездку на сентябрь 2019 года”, – сказал Пикерский.

Директор турфирмы отметил, что небольшая задержка с заказами была только на один день – сразу после обнародования информации о возможном введении военного положения, затем работа вернулась к обычному режиму.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Петра Порошенкоо введении военного положения на 30 дней в 10 областях.