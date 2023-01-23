Украинцы не выдержали «боевого гея» в эфире «рупора соросят»

Михаил Рябов.  
23.01.2023 16:07
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Пропаганда, СМИ, Украина


В Киеве уже несколько лет вещает радио «НВ», считающееся рупором «соросят». Однако для отработки антироссийской повестки «Кремль на пороге краха» редакция выбрала довольно комичного персонажа, чью фотографию зачем-то публикует каждую неделю, анонсируя эфир в Интернете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Внешний вид гостя студии, представляемого в качестве «военного эксперта», абсолютно не соответствует ожиданием, а больше смахивает на открытого педераста, – и уже стал предметом насмешек в социальных сетях. По всей видимости, «соросята» вынуждены популяризировать именно таких «боевых геев», одновременно выполняя задачу полной легализации ЛГБТ-идей на Украине.

В Киеве уже несколько лет вещает радио «НВ», считающееся рупором «соросят». Однако для отработки...

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