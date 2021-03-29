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29.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Украинцы недоумевают: «Зачем договариваться с Россией, если она скоро рухнет?»

Новости Украины

Для России нет никакого смысла договариваться с Украиной по Донбассу из-за неадекватной позиции Киева.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Избыток рациональности часто был проблемой России в отношениях с Украиной, и не только с Украиной. Принять на каких-то условиях территорию обратно – это лучше, чем ее потерять – таким образом российская сторона формулировала для себя позицию Украины. Но позиция Украины (которую наши патриоты честно формулируют) – «не дадим впарить Украине «инфицированные» Россией территории».

Вопрос зачастую ставится как «не дадим, чтобы вы нам их впихнули». Русские предполагали, что украинцы понимают, что вариант «Б» – это что эти территории остаются в составе России, постепенно каким-то образом туда входят. Был и промежуточный вариант, приднестровский – урегулирование военно-экономическое без политического. Но Украина все эти варианты не рассматривает.

Есть только вариант «вернуть эти территории на украинских условиях», о чем говорили украинские дипломаты, в том числе советник президента по внешнеполитическим вопросам Жовква.

В украинский условных элитах сильна мантра про скорый и неизбежный распад России. Точно такая же точка зрения и в Грузии у антироссийской оппозиции, в Молдавии, в Армении – у «соросят-пашинят»: «Не надо с Россией договариваться, она скоро рухнет, а кто-нибудь нам и поможет». Я не утрирую, такая точка зрения – не только в Украине – зачем договариваться, давайте подождем пока она рухнет, – сказал Джангиров.

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