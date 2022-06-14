Украинцы негодуют: Западные СМИ потеряли к нам интерес

14.06.2022  16:49 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, СМИ, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина пропала с радаров влиятельных международных средств массовой информации.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила экс-депутат Верховной рады, бывшая глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина пропала с радаров влиятельных международных средств массовой информации. Об этом в эфире львовского...

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По мнению Гопко, чтобы вернуть себе внимание западной прессы, нужно постоянно напоминать о себе.

«Давайте будем откровенными – если ты открываешь ведущие издания или Соединенных Штатов Америки, или в странах ЕС – например, я была в Швеции, – уже нет на первых страницах украинской ситуации, российской агрессии, полномасштабной войны. Потому это сочувствие, которое было, оно не может длиться вечно.

Наша задача – искать те пути донесения через истории людей, которые на оккупированной Херсонщине, про то, что Бучи каждый день, каждый час продолжаются на оккупированных временно территориях. Потому только освобождение каждого миллиметра украинской земли от российских орков, от агрессора – это единственный путь к победе», – заявила Гопко.

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