Украинцы никогда не откажутся от претензий на Донбасс и Крым – Джонсон

Максим Столяров.  
21.03.2025 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 405
 
Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцам пора осознать, что они не смогут сейчас захватить потерянные территории, подписать мирное соглашение – и готовиться к реваншу.

Об этом в интервью каналу «Trigger nometry» заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам пора осознать, что они не смогут сейчас захватить потерянные территории, подписать мирное соглашение...

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«Администрация Трампа хочет от Украины признания военной реальности, и того, что ради мира полезно признать, что они не могут сразу вернуть себе все территории, утраченные с 2014 года.

То есть, они не могут сразу вернуть себе Украину, хотя для многих украинцев даже это ужасно признавать», – трепался Джонсон.

Он подчеркнул, что Украина должна отложить захват потерянных территорий «на потом».

«Это ужасно, но Путин должен сохранить контроль над этой территорией. И ради мира украинцы, похоже, готовы смириться с этим, понимая, что они не отказываются от своих претензий, от своих законных прав на эту территорию», – добавил Джонсонюк.

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