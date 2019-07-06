Украинцы обещают закошмарить Россию в ПАСЕ

06.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Совет Европы больше не указ для Украины, решения этой организации не являются обязательными после возвращения прав российской делегации, несмотря на протесты Киева.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Владимир Фесенко, обслуживавший ранее интересы экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«После того, как ПАСЕ сама отказалась от механизма санкций, очень простой ответ – никто никому ничего не должен. ПАСЕ сама создала такой прецедент. Теперь все, кто угодно, могут нарушать все, что угодно. Санкций нет, а раз санкций нет – пожалуйста, нарушайте все, что угодно», – заявил Фесенко.

По словам политолога, Украина при этом не будет прекращать работы в ПАСЕ, а сосредоточится на том, чтобы «не давать покоя» России: «Осенью наша новая делегация будет работать в Парламентской Ассамблее Совета Европы. В первую очередь для того, чтобы давать достойный отпор россиянам. Чтобы не дать спокойной, комфортной жизни россиянам в ПАСЕ, чтобы отстаивать украинские позиции. Но ПАСЕ сейчас будет лишь дискуссионной площадкой и не более того. Как орган, который на что-то может влиять, она себя дисквалифицировала.

Выходить нам из Совета Европы и Парламентской Ассамблеи нельзя. Это будет поражением, это будет освобождением поля боя, это неправильно. Это будет самоизоляцией, мы сами себя приговариваем к поражению. Нет, мы будем бороться, воевать».