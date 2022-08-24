Украинцы обиделись на Лукашенко за пожелания мирного неба над головой

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Новости Украины

На фоне крайне плохих отношений между двумя странами, президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно для всех поздравил Украину с Днем независимости.

Поздравление появилось сегодня на официальном сайте Лукашенко.

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«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековый фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровня» – говорится в тексте поздравления.

Лукашенко также пожелал украинцам «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни».

Обращает на себя внимание тот факт, что документ озаглавлен как «Поздравление народу Украины» и в нем демонстративно отсутствуют не только поздравления, но и вообще любые личные упоминания нынешнего украинского президента Владимира Зеленского, последние полтора года публично оскорбляющего белорусского коллегу и проводящего в одностороннем порядке недружественную в отношении РБ политику.

Тем самым Лукашенко скопировал практику Кремля прошлых лет, когда Владимир Путин аналогично обращался к украинцам по случаю важных дат через голову украинского руководства, например, поздравляя украинский народ с 9 мая в то время, когда официальный Киев демонстративно дистанциировался от этого праздника.

Вместе с тем, в этом году с начала СВО Путин больше не прибегает к такого рода жестам. Не поздравил он украинцев с “независимостью” и сегодня.

В самой же Украине не оценили жеста Лукашенко, назвав белорусского президента «самопровозглашенным» и обьявив его «соагрессором».

Агентство УНИАН олигарха Коломойского подсчитало, что из Беларуси по Украине за последние 6 месяцев была запущена минимум 631 ракета

Наибольшей бомбардировке с территории Беларуси военные цели на Украине по данным УНИАН подверглась 1 апреля: «в тот день ракеты запускали в прямом смысле каждые 10 минут, всего – около 56 боеголовок, которые прикрывали отступление российских оккупантов с территории Украины».

Близкий к Коломойскому нардеп-мажоритарщик и Днепропетровской области Максим Бужанский также резко отреагировал на поздравление Лукашенко.

«Хочется пожелать Лукашенко настолько же мирного неба, насколько мирное наше, благодаря ему. И каску далеко не откладывать, – сьязвил Бужанский в соцсети.