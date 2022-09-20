Украинцы обнищали – донаты на ВСУ резко пошли на спад

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Новости Украины

С начала войны на счет ВСУ украинские частные жертвователи перевели 6 миллиардов гривен. В марте украинцы задонатили армии рекордную сумму — 8,1 миллиарда гривен.

Такие цифры пожертвований через Национальный банк Украины зафиксированы статистикой платформы Опендатабот.

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“Безумная поддержка войска гражданами вполне понятна. Люди помогали чем могли: отдавали средства и вещи, самостоятельно находили и закупали амуницию, одежду, машины и все, что было нужно защитникам. С тех пор сумма поступлений на счета ВСУ ежемесячно постепенно уменьшалась. В июне украинцы перевели для армии полмиллиарда гривен, в июле — 1,9 млрд. И на это есть объективные причины: война снизила уровень доходов граждан”, – утверждают в украинском фонде “Вернись живым”, с 2014 года финансирующим боевиков т. н. “добровольческих батальнов”

В фонде назвали несколько примеров того, как бизнес помогает ВСУ. Так,

за шесть месяцев производители одежды Dodo Socks собрали и передали более 7 миллионов гривен в фонд «Повернись живим» и добровольческий медицинский батальон «Госпитальеры».

На сайте компании добавили специальный раздел, где можно приобрести носки, пазлы и наклейки с патриотическими надписями. Все средства идут на помощь Украине.

Также украинский бренд украшений ОBERIG jewelry безвозмездно передает обпучальные кольца военным, которые решили жениться во время войны. Также запустил производство кулона, всю прибыль от продажи которого перечисляет на помощь ВСУ. На украшениях бренда можно увидеть украинские традиционные орнаменты и символику.

А сеть заправок «ОККО» бесплатно кормит военных кофе и хот-догами. ВСУ уже получили 365 тысяч чашек кофе и 217 тысяч хот-догов на более 24 млн грн.