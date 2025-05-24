Украинцы обречены. США больше не дадут оружия и денег – американский профессор

Анатолий Лапин.  
24.05.2025 15:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина, Финансы


Новая администрация США не будет просить у конгресса предоставить финансирование для военной и финансовой помощи Украине.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новая администрация США не будет просить у конгресса предоставить финансирование для военной и финансовой...

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«Готов поспорить, что если вы посмотрите на украинские силы, то их численность составляет максимум 250 тысяч. Я думаю, что у россиян преимущество в живой силе примерно два к одному. И как вы отметили, россияне тренируют свои войска и дают им отпуска, украинцы же отправляют неподготовленных людей на передовую. Они почти не получают отпусков, если только не получат ранения и не будут выведены из строя.

И все это происходит в то время, как Соединенные Штаты медленно, но верно отворачиваются от Украины. Трамп ясно дал понять, что он не такой, как Байден, он не собирается возвращаться в конгресс и просить дополнительное финансирование на вооружение для украинцев. А европейцы, конечно, не смогут восполнить этот пробел. Все это говорит о том, что украинцы обречены. И почему люди этого не понимают и не начинают работать над каким-то урегулированием, меня это удивляет», – заявил Миршаймер.

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