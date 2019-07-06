Украинцы объявили «образцом цивилизованности» резиновые перчатки, нападения и фашистские выкрики в ПАСЕ

06.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинской делегации в ПАСЕ ради сохранения имиджа «цивилизованной европейской страны» приходилось стеснять себя в поведении, что и послужило одной из причин поражения страны на международной площадке.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил постпред Украины при Совете Европе Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я расскажу один эпизод, который проиллюстрирует нашим слушателям один из аспектов, который создаёт нам трудности в плане реагирования и в плане действий. Даже наши друзья, те, кто с нами прошёл дорогу борьбы, будучи нашим союзником, поддерживая нас, даже они нам последовательно говорили и даже говорят до сих пор: «Дорогая Украина, не забывайте, что вы не Россия, вы цивилизованная страна, вы не должны отвечать, нарушая нормы, нарушая обязательства, вы не должны действовать так, как Россия, вы должны действовать, как цивилизованный член международного содружества, потому что именно потому мы вас поддерживаем, что вы цивилизованные», – рассказал Кулеба.

«Поэтому я хочу, чтобы все мы всегда помнили, что при том, что, действительно, наш арсенал действий более узкий, чем у той же России, но над нами ещё и тяготеет статус этой цивилизованной страны, которая должна себя вести исключительно цивилизованно, действовать, не нарушая ни одних своих обязательств и не вызывая негативных эмоций у наших партнёров», – добавил украинский дипломат.