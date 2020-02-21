21.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украинцы охотятся за пропиской в ЛДНР, чтобы получить российское гражданство


Выдача российских паспортов в ЛНР и ДНР идет медленно, МГБ обеих республик проверяют всех желающих получить их, поскольку после начала выдачи российских паспортов появилось много жителей Украины, которые пытаются стать гражданами ЛДНР.

Об этом на своем канале Ютуб заявила юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ЛНР ситуация лучше. В ДНР записываются уже, по моему на ноябрь, люди говорили. Все это очень печально.

Но появилась масса всяких хитрожопых уродцев, которые пытаются прописаться в Луганской и Донецкой области, чтобы получить сперва паспорт ЛНР и ДНР, а потом получить российский. И поэтому МГБ обеих республик их проверяет», – сказала юрист.

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