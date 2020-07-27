Украинцы осознали, что страна катится в пропасть

27.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, негативно оценивают перспективы и ожидают ухудшения ситуации.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного компанией «Рейтинг» с 15 по 20 июля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По результатам исследования, 68% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении и лишь 19% поддерживают нынешний. Более 60% считают, что экономическое положение в стране ухудшилось за последние полгода, четверть полагают, что оно не изменилось, и только 8% заметили улучшение.

17% считают, что в ближайшие полгода экономическая ситуация на Украине улучшится, 35% считают, что она не изменится, и 40% – ожидают ухудшения.

Падает доверие и к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который тем не менее, возглавляет рейтинг национальных политиков. Так, 41% опрошенных заявили, что доверяют Зеленскому и 53% не доверяют. Следом за Зеленским в рейтинге идет экс-премьер Владимир Гройсман с показателями 27% за и 63% против, а также Юрий Бойко (23% и 57% соответственно).

Парламентский рейтинг также возглавляет президентская партия «Слуга народа». За нее готовы проголосован порядка 28% опрошенных, следом идет «Оппозиционная платформа» с 16% поддержки и «Европейская солидарность» с 14% поддержки населения.