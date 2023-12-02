Украинцы осознают, что на занятых Россией территориях жизнь лучше, чем при Зеленском, – Ищенко

Владимир Гладков.  
02.12.2023 21:32
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


Уставшие от беспредела начальства украинцы уже не видят смысла умирать на бесполезной войне против России.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уставшие от беспредела начальства украинцы уже не видят смысла умирать на бесполезной войне против...

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«Украинский народ не видит никакой необходимости воевать за Зеленского, ни за одного из политиков. Ругают на чём свет стоит всю украинскую политическую элиту. Разочаровался в западных союзниках.

И, в принципе, у него нет никаких оснований воевать с Россией, потому что даже люди, живущие на освобождённых территориях, констатируют, что жить стало значительно лучше. И в матиериальном плане, и в моральном никакого давления на них нет.

То есть, объективно ситуация для них улучшается. Но, тем не менее, они продолжают воевать, зная, что они погибнут, что их насильственно отправили на фронт», – сказал Ищенко.

Он подчеркнул, что у украинцев нет смысла умирать.

«То, что они защищают, у них останется и так. Никто у них не собирается отнимать ни жён, ни детей, ни жизнь, ни работу. Ни даже украинский язык, тем более что подавляющее большинство его и не знает», – добавил политолог.

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