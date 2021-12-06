«Украинцы останутся с Путиным»: журналист объяснил, что не так с новой страшилкой Резникова

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Новости Украины

Европу ожидает наплыв миллионов беженцев в случае вторжения российской армии на Украину.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает министр обороны Украины Алексей Резников.

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«Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество», -пугает европейцев Резников в статье, опубликованной на сайте «Атлантического совета».

Он считает, что это обернется для ЕС рядом негативных последствий.

«Например, ЕС сильно зависит от импорта продуктов питания, включая зерно. Крупная война серьезно подорвет и, возможно, полностью предотвратит импорт многих товаров как с Украины, так и из России, создавая целый ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента», — нагнетает жути министр.

В свою очередь одесский журналист Юрий Ткачев в страшилках Резникова усмотрел «зраду».

«Интересно как. Всего 3-5 миллиона беженцев из 35-40 миллионов населения? 8-12 %? А остальные, выходит останутся с Путиным? Зраду вы, господин Резников, какую-то рассказываете… А может и нет. Ведь если из Украины в Европу сбегут все эти стерненки, лещенки и прочие гончаренки, то я Европе и правда не завидую. Хотя по-моему они заслужили», – пишет Ткачев в своем телеграм-канале.