Украинцы отговаривают Белоруссию от союза с Россией – даешь путь Майдана!

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Белоруссии следует отказаться от союзнических отношений с Россией и повторить украинский путь Майдана, который принёс не войну, разрушения и десятки тысяч смертей, а возможность жить по стандартам Берлина и Парижа.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте просто посмотрим на то, что происходит в Белоруссии. Страну втягивают назад в Российскую империю. Это их решение, если они его примут, или если проглотят такое принуждение. Это поглощение Белоруссии Российской империей.

Что их там ждёт? В лучшем случае – стандарты России. В лучшем случае Минск будет жить по стандартам Москвы и Питера. А я хочу иметь шанс жить по стандартам Берлина, Парижа, Варшавы и любого другого самого успешного государства.

Так вот, свобода даёт нам такой шанс. Не гарантию, но шанс. В Минске шанса нету, свобода ограничена только тем стандартом, который предлагает Москва. У нас есть свобода достичь любых других стандартов», – сказал Луценко, отвечая на вопрос, нужна ли была «революция достоинства», что привела к потере Украиной территорий и десяткам тысяч смертей.