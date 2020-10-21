21.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Общество, Политика, Социология, Украина
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Украинцы отказали Донбассу в праве на свободную экономическую зону


Создание свободной экономической зоны в Донбассе поддерживает только треть граждан Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют данные опроса, проведенного КМИС.

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Так против создания свободной экономической зоны в Донбассе выступают 45,3%, поддерживают – 33,5% респондентов.

Уровень поддержки этой идеи растет с запада на восток с 27% до 46%.

Примечательно, что пункт о создании свободной экономической зоне в Донбассе фигурирует в консультативном опросе, который по инициативе президента Украины Владимира Зеленского будет проходить параллельно с местными выборами 25 октября.


Исследование КМИС проходило 17 – 19 октября. Всего было опрошено 505 респондентов старше 18 лет, которые проживают на всей территории Украины, кроме Крыма и ЛДНР.

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