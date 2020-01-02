Украинцы отказались воевать с Россией – Карасев

02.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Рано или поздно, но Украина придет к миру, что подтверждают прошлогодние выборы в стране.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу быть против политики Путина и России, но я понимаю одно: мы не можем себе позволить 10, 15, 20 лет воевать с Россией, гибридно – не гибридно. Более того, 73 процента проголосовавших за Зеленского сказали: мы не хотим воевать, идти на конфронтацию с Россией ни гибридно, ни прямо. Они хотели мир. Рамка мира есть, главное её насытить какими-то конкретными рисунками, портретами. Всё, я считаю, это главный итог этого год. Это счастье 2019 года, что это так, а не иначе. Потому что я не знаю, что бы было, если бы в апреле или марте выиграла другая политическая сила», – заявил эксперт.

«Счастье, что мы в 2019 году не допустили воинствующих людей к власти. Рано или поздно, траекторией краба или напрямую мы дойдём до мира, и Украина выдержит, она будет процветающей», – добавил Карасёв.