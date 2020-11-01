Украинцы отказываются платить за газ, тарифная «пирамида» рушится – Марунич

16.11.2020, Киев, Игорь Петров

Уровень расчетов за потребленный украинскими потребителями газ упал до 45%, и если правительство Украины не предпримет срочных мер, нарастание долгов приведет к тотальному кризису неплатежей.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация аховая. 45% оплаты за газ – это просто обвал. Ноябрь месяц – традиционно один из худших. Объемы оплаты растут в каждом домохозяйстве. По всей видимости, будет просто обвал по платежам. Это очень плохо.

Кабмину нужно предпринимать какие-то меры, чтобы стимулировать домохозяйства оплачивать за потребленный газ. С расчетами 45% мы отопительный сезон можем просто-напросто не пройти.

Кабмин отказался от регулирования цены с 1 августа. Очевидно, что нужно какую-то рассрочку предоставлять или поддерживать компании, поставляющие ресурс. При 45%-ном уровне расчетов вся эта пирамида завалится. Некому будет этот газ поставлять, никто не будет ходить на работу.

Будет не только «Смела» (город, который замерзал зимой 2018-2019 гг из-за неплатежей за газ), нужно предпринимать какие-то срочные меры. Отопительный сезон уже стартовал», – сказал Дмитрий Марунич.