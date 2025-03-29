Украинцы отказываются признавать долги и платить репарации США – The Washington Post

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Принадлежащее Джеффу Безосу американское издание The Washington Post анализирует всплывший в СМи проект нового соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым. По словам неназванных украинских чиновников, на которых ссылается издание, присланная из Вашингтона новая версия документа содержит обременительные условия.

«Выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации», – говорит киевский конфидент американской газеты.

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Он также заявил, что проект документа вызывает обеспокоенность, так как он переквалифицирует «прошлые гранты США теперь как займы» и, в целом, сформулирован как «способ для Украины возместить США потраченные средства».

Согласно заявлениям украинских официальных лиц и проекту документа, новое предложение Вашингтона радикально меняет условия, которые Киев ранее направлял американской стороне, и не предусматривает никаких гарантий безопасности.

Украина заявляет, что предложенное Соединёнными Штатами соглашение по добыче полезных ископаемых значительно отличается от прежней рамочной договорённости, которую стороны ранее согласовали. Проект вызывает серьёзную обеспокоенность в Киеве, поскольку в нём прежние американские гранты переклассифицированы в кредиты, подлежащие возврату с процентами из доходов, полученных в рамках соглашения.

Это может стать поводом для усиления напряжённости между двумя странами на фоне стремления Белого дома получить доступ к природным ресурсам Украины, предупреждает издание.

Документ также предоставляет США «право первоочерёдного предложения» на все инвестиции, связанные с энергетикой и полезными ископаемыми, что фактически означает контроль со стороны США. По словам высокопоставленного украинского чиновника, Вашингтон требует «50 процентов от всех новых и существующих источников дохода, при этом не внося никакого собственного вклада».

Согласно проекту, совет фонда, который будет управлять всеми инвестициями, должен состоять из трёх представителей США и двух — Украины, что даст США постоянное большинство и фактический контроль над принятием решений. При этом украинские члены совета должны будут пройти одобрение со стороны Вашингтона и могут быть отстранены в любой момент.

«В чём тогда смысл? Можно утвердить хоть кого — ведь у них всё равно не будет реального влияния», — отметил в комментарии бывший украинский чиновник. — «Либо это крайняя наглость, либо попытка начать с чрезмерно жёсткой позиции, чтобы потом пойти на небольшие уступки».

Украина давно надеется, что любое подобное соглашение о полезных ископаемых будет включать в себя письменные и серьёзные гарантии безопасности для страны. Киев ясно дал понять, что инвестиции США в природные ресурсы Украины и присутствие американских компаний сами по себе не могут служить сдерживающим фактором против возможной будущей агрессии со стороны России.

Однако, после того как он провёл вечер, изучая документ, депутат Верховной Рады Ярослав Железняк отметил, что «о гарантиях безопасности не упоминается вообще — даже намёка нет».

Источники в Киеве говорят Washington Post, что одобрение Украиной сделки в предложенном администрацией Трампа варианте маловероятно. Уже упомянутый депутат Железняк говорит, что он «на 110% убеждён», что текущий проект, направленный Украине на рассмотрение, не станет финальной версией соглашения, назвав его «откровенно ужасающим».

Зеленский уже заявил, что Киев не признает полученные от прошлой администрации США деньги в качестве долга Украины. По данным Кильского института мировой экономики, с февраля 2022 года объем американской помощи Украине составил $123 млрд. По словам Зеленского, Киев благодарен за поддержку, но не допустит её превращения в кредит.

«Мы не будем принимать долги. По крайней мере, мы говорим о прошлом. Если будут какие-то перспективы, новые пакеты поддержки, тогда Соединенные Штаты Америки, наверное, могут ставить те или иные условия», — приводит слова Зелен кого украинское агентство УНИАН.

Зеленский пообещал, что планирует ознакомиться с новым текстом соглашения после юридического анализа возможных законодательных рисков.

«Если будут какие-то рисковые вещи для нас, то, безусловно, я буду все это коммуницировать без каких-либо секретов с нашим обществом», — сказал он.

Юлия Свириденко, вице-премьер и министр экономики Украины, подтвердила, что Украина получила рабочую версию соглашения и изучает её. Выступая в пятницу на заседании Верховной Рады, она призвала воздержаться от публичного обсуждения текста.

«Любые публичные обсуждения текста соглашения на данном этапе только вредят переговорному процессу и мешают нам вести конструктивный диалог с американскими партнёрами», — сказала она.

Бывший украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, заявил анонимно, что новое предложение, возможно, является лишь стартовой позицией США на переговорах, однако «оно ужасно для Украины».