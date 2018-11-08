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Украинцы отсудили у родной Неньки в Евросуде почти 100 миллионов гривен
Украина на начало ноября этого года уже оплатила 96,2 млн грн компенсации по решениям Европейского суда по правам человека, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
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Об этом заявил директор Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев, сообщает пресс-служба ведомства.
“По состоянию на 1 ноября 2018 года нами фактически выполнено 649 исполнительных производств на сумму 96,2 млн грн. За аналогичный период 2017 года фактически выполнено 799 таких производств на сумму 43,5 млн грн”, – сказал Воробьев.
По словам руководителя Департамента, в 2018 году на исполнении исполнительной службы находилось 1266 документов о выполнении решений ЕСПЧ на общую сумму 388,2 млн грн. Он уточнил, что по сравнению с 2017 годом их количество уменьшилось на 661 производство, а сумма взыскания увеличилась на 162,7 млн грн.
В частности, Европейский суд по правам человека обязал украинскую власть выплатить компенсацию в размере 11 тыс. евро 12 пострадавшим во время погромов цыганского поселения в Одесской области в 2002 году.
Воробьев также рассказал, что есть определенные сложности при выполнении решений ЕСПЧ по выплате компенсаций. В частности, пояснил он, очень часто исполнители не могут найти человека, которому присуждена соответствующая компенсация, проживающему на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму.
Метки: евросуж, иски, права человека, статистика, украинцы
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