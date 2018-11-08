Украинцы отсудили у родной Неньки в Евросуде почти 100 миллионов гривен

08.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украина на начало ноября этого года уже оплатила 96,2 млн грн компенсации по решениям Европейского суда по правам человека, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Об этом заявил директор Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев, сообщает пресс-служба ведомства.

“По состоянию на 1 ноября 2018 года нами фактически выполнено 649 исполнительных производств на сумму 96,2 млн грн. За аналогичный период 2017 года фактически выполнено 799 таких производств на сумму 43,5 млн грн”, – сказал Воробьев.

По словам руководителя Департамента, в 2018 году на исполнении исполнительной службы находилось 1266 документов о выполнении решений ЕСПЧ на общую сумму 388,2 млн грн. Он уточнил, что по сравнению с 2017 годом их количество уменьшилось на 661 производство, а сумма взыскания увеличилась на 162,7 млн грн.

В частности, Европейский суд по правам человека обязал украинскую власть выплатить компенсацию в размере 11 тыс. евро 12 пострадавшим во время погромов цыганского поселения в Одесской области в 2002 году.

Воробьев также рассказал, что есть определенные сложности при выполнении решений ЕСПЧ по выплате компенсаций. В частности, пояснил он, очень часто исполнители не могут найти человека, которому присуждена соответствующая компенсация, проживающему на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму.