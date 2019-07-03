03.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Социология, Украина
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Украинцы ответили социологам на вопрос, «каких вам еще реформ не хватает?»

Граждане Украины считают приоритетными реформами антикоррупционную, пенсионную, реформу охраны здоровья, органов правопорядка и люстрацию чиновников, передает корреспондент ПолиТнавигатора.

«63,1% респондентов к первоочередной реформе относят антикоррупционную, 57,1%, — охрану здоровья, 52,2% — пенсионную, 37,4% — органов правопорядка и 32,7% люстрацию чиновников», — обнародовала результаты социсследования директор фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

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Исследование провел фонд «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова 13-20 июня во всех регионах Украины кроме Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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