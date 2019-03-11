Украинцы ответят перед Facebook за «печеньки»

11.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Facebook за кражу личных данных подала в суд на двух разработчиков, являющихся гражданами Украины.

Об этом сообщает “Код Дурова“, ссылаясь на The Verge.

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Отмечается, что в компании потратили более 75 тысяч долларов на расследование и обвинили разработчиков в нанесении непоправимого вреда репутации Facebook.

Указывается, что Глеб Случевский и Андрей Горбачев с 2017 по 2018 год управляли четырьмя онлайн-приложениями с тестами, которые рекламировались в соцсети и собирали личные данные пользователей.

Оба подозреваемых работают в компании Web Sun Group, которая, по данным украинского издания AIN, является аутсорсинговой IT-компанией, офис которой расположен в Киеве и насчитывает до 200 специалистов.

Случевский называет себя основателем компании, вместе с Горбачевым он работал над онлайн-приложениями «Supertest», «FQuiz», «Megatest» и «Печенька».

Реклама этих сервисов, которые созданы для российской и украинской аудитории, предлагала пользователям Facebook пройти различные тесты, например: «Кто вы из современных вампиров», «Какая вы собака по знаку зодиака», «Кто ваш двойник из прошлого»:

Сервисы предлагали пользователям включать уведомления в браузере, которые рекомендовали специальные расширения для работы. Выяснилось, что эти расширения собирали личные данные из аккаунтов пользователей без их ведома и показывали в их лентах в соцсети Facebook собственную рекламу.

В иске компании говорится, что хакеры взламывали общедоступную информацию о профиле и недоступные для просмотра списки друзей пользователя.