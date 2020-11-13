13.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия, Украина
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Украинцы панически боятся «освободительного похода» на Крым


Война за Крым реально столкнет Украину с Россией – это понимают даже самые «упоротые» украинские радикалы, поэтому от них не слышно призывов об «освободительном походе».

Об этом в эфире телеканал NewsOne заявил украинский дипломат, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Волошина, на Украине все понимают, что значит Крым для России и что она никогда не отдаст полуостров.

«Абсолютная дичь – рассуждения о том, что Путин мечтает оккупировать всю Украину или включить Украину в состав России. Да не надо им это. Со всеми нашими колоссальными социальными, экономическими и прочими проблемами. Это точно не стоит задачей России. Было бы для них хорошо, чтобы Украина не была плацдармом для реализации антироссийской политики в сфере разведки, военного строительства, во всех остальных. Но это уже как есть, сверхусилия прилагать для этого они точно не будут.

А то, что они точно не собираются отдавать – это, естественно, полуостров. Потому что здесь они считают со всех точек зрения, что это базовый плацдарм, не менее значимый, чем Калининград на северо-западе…

Кстати, очень показательный момент в риторике наших радикалов. Почему все радикалы, сравнивая Карабах, постоянно экстраполируют это на Донбасс, а почему не на Крым? Потому что даже самые упоротые понимают, что никакого «освободительного похода» в Крым быть не может по определению… Потому что все прекрасно понимают, что поход в Крым – это прямое автоматическое столкновение с самой Россией», – заявил Волошин.


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