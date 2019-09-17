Украинцы передумали покидать совещание ОБСЕ

17.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинская делегация решила не прекращать работу в двухнедельном совещании ОБСЕ, передает корреспондент ПолитНавмгатора.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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“После того, как редактор изданий “Крымская газета” и “Крымский журнал” Мария Волкова на совещании ОБСЕ в Варшаве назвала Крым российским, наша делегация в полном составе покинула заседание. Однако, после консультаций с партнерами, делегация решила пока не прекращать работу в двухнедельном совещании”, – говорится в сообщении.

Как говорят в МИД, демарш Украины также “позволил мобилизовать наших партнеров” – с заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины выступили представители США, Канады, ряда стран ЕС включая Словакию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Швейцарии и Грузии.

Ранее в МИД сообщали, что Украина рассмотрит возможность полностью покинуть совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в человеческом измерении.