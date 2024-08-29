Украинцы перестали быть хозяевами своих черноземов

Украинские черноземы уже поделены между западными корпорациями, которые ввели своих людей в учредители агропредприятий. В перспективе поля отойдут иностранным компаниям, их будут обрабатывать с помощью беспилотников и автоматики, а люди станут не нужны. Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил экс-нардеп Украины Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что сейчас происходит на Украине? Ринат Ахметов, Олег Бахматюк и ряд других земельных олигархов скупают землю, потом запускают к себе в долю иностранные компании, а потом выходят из учредителей. И таким образом происходит продажа земли. На Украине складывается уникальная ситуация. Если наши войска возьмут Покровск, то металлургия на Украине умрёт, а это ведущая отрасль. Потому что не будет коксующегося угля. У них останется сельское хозяйство. Оно, конечно, ни одну страну богатой не сделает, невозможно сделать развитую экономику на одном сельском хозяйстве. Но, как говорят, самый плохой колхоз одного председателя, да и прокормит», – указал политик.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По его словам, украинская сельхозпродукция идет на европейский рынок по очень высоким ценам. Фермеры довольны своими доходами, но ровно до тех пор, пока к ним не заходят иностранные учредители.

«Как они говорят: «Пам’ятай, чужинець, тут господар українець!» (Помни, чужестранец, тут хозяин украинец). Так вот, уже хозяин не украинец. У нас же как было с советского времени – колхозы организовали так, чтобы люди работали и получали зарплату круглый год. Чтобы было животноводство, хозяйство, чтобы колхозники были заняты не только во время посева и уборки. Здесь этого не будет. Пригонят комбайны, топ-лайнеры обрабатывать большие участки земли. В перспективе ими будут управлять с помощью беспилотников, и люди на Украине будут не нужны. Сельхозники будут не нужны на этих полях, и это уже происходит: людей не пускают на свою землю, они за пределы села выехать не могут», – заключил Царёв.