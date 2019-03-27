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27.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Социология, Украина
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Украинцы перестали верить антироссийской пропаганде

За пять лет у украинской власти не получилось убедить большинство населения в том, что Россия – враг. Поддалось антироссийской пропаганде только активное меньшинство, но разорвать связи между странами не удалось.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трудно разорвать связи между Россией и Украиной. Трудно и в силу исторических причин, и в силу человеческих контактов. На Украине антироссийское настроение в основном – это удел меньшинства. Да, оно активное очень, оно марширует с факелами по улицам Украины, оно демонстрирует себя на экранах телевизоров во время манифестаций около Верховной рады, оно составляет радикальные движения, но этих людей меньшинство”, – сказал Пушков.

Он отметил, что его впечатлили недавний опрос, показавший, что на Западной Украине 72% населения хорошо относятся к России, а на востоке страны – 88%.

“И это после пяти лет антироссийской пропаганды, очень серьезной, которой занимается Киев. Это говорит о том, что у людей остается к нам абсолютно адекватное отношение, что мы – страна близкая, что мы находимся рядом, что люди приезжают в Россию, видят, что здесь происходит, что все эти разговоры о том, что Крым гибнет, а в России нечего есть, что это полный бред.

Они перестают верить киевской пропаганде. Это означает то, что Порошенко не удалось переломить настроения украинского населения. Да, ему удалось создать активно создать активное антироссийское меньшинство, но переломить настроения в целом ему не удалось. И эти спящие настроения обязательно скажутся», – заявил Пушков

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