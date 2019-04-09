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09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Статистика, Украина, Финансы
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Украинцы перевели на родину рекордную сумму, опередив всю Европу и Азию

Украина в прошлом году стала первой по объему полученных денежных переводов в регионе Европы и Центральной Азии, установив рекорд в 14 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем годом ранее, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

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“Украина, крупнейший получатель денежных переводов в регионе (Европа и Центральная Азия – ред.), получила новый рекорд в размере 14 миллиардов долларов в 2018 году, что на 19% больше, чем в 2017 году”, – сообщили во Всемирном банке.

Как отмечается, этот всплеск в Украине также отражает “пересмотренную методологию оценки входящих денежных переводов, а также рост спроса в соседних странах на рабочих-мигрантов”.

Всего же в Европе и Центральной Азии, после сообщения о 22-процентном росте в 2017 году, в прошлом году объемы денежных переводов выросли на 11% – до 59 млрд долларов.

По данным НБУ, объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году достиг 948 млн долл. США.

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