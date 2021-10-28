Украинцы перевозят свои семьи в ДНР, чтобы спокойно работать в России

28.10.2021 19:45 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Многие украинцы продают свои жилплощади и перевозят свои семьи в Донецк, получают гражданство республики, а после – российский паспорт, чтобы спокойно уехать в Россию на заработки.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил участник Русской весны на Донбассе, старший лейтенант армии ДНР – командир подразделения «ВарягЪ» Александр Матюшин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди массово едут (из Украины – ред.) – кто в Россию, кто в Польшу. К нам тоже приезжают, но не на заработки. Пока ещё есть возможность продать недвижимость на Украине, продаётся недвижимость, приезжают в Донецк, покупают себе тут недвижимость, получают донецкий паспорт, подают на российское гражданство и с чистой совестью едут на заработки опять-таки в Россию, оставляют тут семью, которая живёт за счёт этого», – рассказал Матюшин.