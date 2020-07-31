Украинцы планируют уничтожать катера ФСБ американскими ракетами

31.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Соединенные Штаты приняли решение передать ВМС Украины ракетное вооружение для катеров.

Об этом в своем блоге сообщил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, речь идет о катерах Mark VI, которые планирует закупить Украина, а также об украинском «москитном флоте», который может быть вооружен американскими ракетами.

«Учитывая, что с 2014-го года Украина развивала малый катерный флот, а именно: 8 МБАКов, 3 Кентавры-ЛК, 5 Айленд и в перспективе 16 Mark-VI, достаточно логичным решением было бы усиление их потенциала за счет довооружения легкими противокорабельными ракетами. В США есть два вида ПРК, которые могут размещаться на таких малотоннажных носителях – ВGM-176B Griffin B (Block II) и морские версии легендарного Hellfire», – заявил Чмут.

Эксперт подчеркнул, что американские ракеты не смогут лететь на дальние расстояния, но им под силу поразить российские патрульные катера ФСБ.

«Обе ракеты (комплексы) имеют небольшие дальности стрельбы (до 20 км) и боевую часть. Они не предназначены для борьбы с крупными кораблями как корвет или фрегат. Впрочем, могут эффективно выводить из строя или уничтожать малые катера, как «Раптор», «Граченки», технику Береговой охраны ФСБ или вспомогательные суда.

Конечно, при определенной удаче и грамотной тактике применения, малые «москиты» представляют угрозу и для больших боевых кораблей. Обнаружить в море малый катер и отразить его ракеты может быть крайне сложно. А как показывает опыт морских сражений, не всегда надо топить корабль, чтобы вывести его из строя», – отмечает эксперт.