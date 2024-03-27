Украинцы платят за детей из ЛДНР для выезда за границу

Анатолий Лапин.  
27.03.2024 14:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс, Украина


На Украине процветает нехитрая схема выезда из страны – бизнесмены или те, кто в состоянии заплатить 15 тысяч долларов, делают фейковые документы, по которым усыновляют ребенка из Донбасса, который становится третьим в их семье, что позволяет покинуть территорию страны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине процветает нехитрая схема выезда из страны – бизнесмены или те, кто в...

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«Это история для выезда из Украины. Если у человека есть только один или два ребенка, а, как известно, для того, чтобы выезжать и заезжать, нужны три ребенка, а для многих из бизнеса это нужно, чтобы ездить, заключать какие-то контракты, подписывать какие-то договоренности, присутствовать на конференциях, еще что-то или человек хочет как-то выехать из Украины», – сказал экс-депутат.

«Сейчас сделали такую историю – получают свидетельство о рождении ребенка из так называемой ДНР, легализуют в Украине через суды, у человека через суд доказательство, что у него три ребенка: тут один или два, а два или одна – там, но не может вывезти его. Что делать, такой позор.

После этого через суд принимается решение, что у него три ребенка, далее через юристов, право на выезд – все, вопросов нет, в ближайшие годы может спокойно выезжать. Это стоит 15 тысяч долларов, потому что это работает, это такой мультипаспорт», – заявил Береза.

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