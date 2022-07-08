Украинцы «победили дракона, от которого дрожало полмира» – Зеленский

Новости Украины

Украинцам выпала честь «победить дракона, от которого дрожало полмира».

Такое пафосное заявление содержит выложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским в Instagram минутный видеоролик.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«134 дня нам непросто засыпать, но все эти дни мы знаем, для чего просыпаемся и для кого. И главное – кем. Мы украинцы – просто люди, добрый, мирный народ. Мы не рвались в топы мировых новостей и у супергероев таковой ценой. Все, что хотели – просто жить, свободно, на своей земле. Но у Бога свой план. И если одолеть дракона, от которого дрожало полмира, суждено было именно нам, и именно нам выпало быть андердогом, которому дают 3 суток, а он бьется пятый месяц — что ж, значит, мы, пожалуй, не зря… именно мы. Значит, нам – это по силам», – сказал он.

Зеленский также добавил, что «тот, кто обречен ползать, не отнимет даже Змеиный у тех, кому пришлось летать».

«Именно поэтому сине-желтый флаг снова на острове. И когда-то он непременно будет на полуострове, и во всех наших оккупированных городах и селах, и в каждом из них будет звучать наш гимн», – убеждает Зеленский украинцев.

Напомним, по высадившемуся на Змеином по поручению Зеленского с пропагандистской целью украинскому десанту бы нанесен ракетный удар, в результате которого есть жертвы.