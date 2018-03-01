12.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар

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Украинцы подняли панику из-за потери города в Донбассе

Гвардии полковник ДНР Ольга Качур (позывной «Корса») поделилась с корреспондентом «ПолитНавигатора» историей о том, как привела в ужас подконтрольную Украине часть Донбасса тем, что смогла снять деньги со своей банковской карточки.

«В 2015 году со мной произошла интересная ситуация. У меня была рабочая банковская карточка, на ней было порядка 50 тысяч гривен. Естественно, что оставлять все эти деньги на Украине мне было, мягко говоря, страшновато, потому я решила их забрать.

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Самой ехать через линию соприкосновения мне было неприятно, потому я дала карточку людям, написала пинкод и попросила поснимать деньги. Но так как банкомат в то время не давал больше 2 000 гривен сразу, то человек добросовестно в 25 банкоматах Артёмовска снимал мне по две тысячи. На Украине тогда был дикий шок: «Корса в Артёмовске. Город взят».

С удовольствием проделала бы подобную операцию ещё раз, да вот только карточки нет. Потому, товарищи укропы, присылайте. С удовольствием потрачу ваши деньги».