Украинцы подтверждают продвижение русских на разных участках фронта

Несмотря на заявления украинского руководства о стабилизации ситуации на фронте, российские войска продолжают продвижение, причем на самых разных участках.

Эту информацию подтверждают сообщения от украинских источников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Купянско-Лиманский участок: Севернее Кисловки противник продолжает давить вдоль железной дороги в западном направлении. Обстановка без существенных изменений. Севернее Берестового российские войска продвинулись вдоль лесополосы на глубину до 750 метров и продолжают давить в восточном направлении. В самом Берестовом продолжаются бои. Восточнее Тернов и в Серебрянском лесу без изменений.

На ЧасовЯрском направлении сохраняется высокий темп боевых действий восточнее Калиновки, на восточной окраине Часового Яра, на территории заказника Ступки-Голубовские-2 и в районе Ивановского. Обстановка без существенных изменений.

Покровское направление: Восточнее Новокалиново противник продвинулся в направлении трассы Н-20 на участке шириной до 2.92 км на глубину до 1.34 км. Севернее Нетайлово противник закрепился вдоль трёх лесополос на участке шириной до 2.67 км на глубину до 920 м. В Красногоровке на Кураховском направлении продолжаются бои с переменным успехом.

На Великоновосёлковском направлении вражеские штурмовые группы продолжают атаки в районе Старомайорского и Урожайного. Обстановка без существенных изменений», – пишет украинский военкор Олег Петренко.