Украинцы подтверждают продвижение русских на разных участках фронта
Несмотря на заявления украинского руководства о стабилизации ситуации на фронте, российские войска продолжают продвижение, причем на самых разных участках.
Эту информацию подтверждают сообщения от украинских источников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Купянско-Лиманский участок: Севернее Кисловки противник продолжает давить вдоль железной дороги в западном направлении. Обстановка без существенных изменений. Севернее Берестового российские войска продвинулись вдоль лесополосы на глубину до 750 метров и продолжают давить в восточном направлении. В самом Берестовом продолжаются бои. Восточнее Тернов и в Серебрянском лесу без изменений.
На ЧасовЯрском направлении сохраняется высокий темп боевых действий восточнее Калиновки, на восточной окраине Часового Яра, на территории заказника Ступки-Голубовские-2 и в районе Ивановского. Обстановка без существенных изменений.
Покровское направление: Восточнее Новокалиново противник продвинулся в направлении трассы Н-20 на участке шириной до 2.92 км на глубину до 1.34 км. Севернее Нетайлово противник закрепился вдоль трёх лесополос на участке шириной до 2.67 км на глубину до 920 м. В Красногоровке на Кураховском направлении продолжаются бои с переменным успехом.
На Великоновосёлковском направлении вражеские штурмовые группы продолжают атаки в районе Старомайорского и Урожайного. Обстановка без существенных изменений», – пишет украинский военкор Олег Петренко.
По его словам, на Южнодонецкой направлении российские штурмовые группы «продвинулись западнее садового товарищества «Машиностроитель» и заняли восточную часть Парасковиевки».
Продолжается наступление и на севере Харьковской области, хотя темпы его заметно упали.
«На Слобожанском направлении российские войска продолжали наступление на севере Харьковской области. Штурмовики установили контроль над северной и восточной окраинами Волчанска, заняв территорию лицея №1 и детского сада №6», – сообщает тг-канал военного аналитика Михаила Звинчука.
Фиксирует продвижение ВС РФ и связанный с ВСУ украинский военно-аналитический тг-канал Deep State, зафиксировавший соответствующие изменения на карте.
«Враг продвинулся юго-восточнее и южнее Работино, возле Вербового, в Парасковьевке, в Нетайлово, возле Яснобродовки, Новопокровского, Керамика, Берестового, в Зеленом и возле Бугроватки», – признает паблик.
Продвижение российской армии на разных направлениях по версии Deep State.
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