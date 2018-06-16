16.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украинцы поедут на заработки в нищую Молдавию

Украине осталось не более года, чтобы попытаться сохранить страну.

Об этом в своем блоге пишет журналист украинского телеканала “1+1” Александр Дубинский.

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Он приводит прогноз Нацбанка Украины, согласно которому, ориентировочно ВВП Украины достигнет домайданного уровня к 2023 году.

Он называет эти цифры “страшной картиной состояния украинской экономики” и говорит, что “примерно половина этого обвала – на счету Путина, который развязал войну на востоке страны”.

Но при этом вторую половину обвала журналист относит на счет внутренних украинских “достижений”, отмечая, что более всего его беспокоит то, что по итогам 2019 года все останется без изменений.

“Почти уверен, что ни один из кандидатов, которые имеют шансы на победу – не будут менять сложившуюся систему. Потому что, как тот же Порошенко, они все плоды этой системы. И являются ее “акционерами”. За это время наши ближайшие соседи обгонят нас в развитии ещё на 10 лет. И на работы мы будем ездить уже даже не в Польшу, а в Румынию, Болгарию и Молдову. И для того, чтобы эту перспективу изменить – у нас остаётся меньше года. А если ещё более откровенно, то – год, чтобы страну сохранить”, – приходит к выводу Дубинский.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Албания взяла шефство над Украиной, начав поставки гуманитарной помощи.