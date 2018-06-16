16.06.2018, Киев, Ольга Козаченко
  530 просмотров
Общество, Украина, Экономика коллапса

Украинцы поедут на заработки в нищую Молдавию


Украине осталось не более года, чтобы попытаться сохранить страну.

Об этом в своем блоге пишет журналист украинского телеканала “1+1” Александр Дубинский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Он приводит прогноз Нацбанка Украины, согласно которому, ориентировочно ВВП Украины достигнет домайданного уровня к 2023 году.

Он называет эти цифры “страшной картиной состояния украинской экономики” и говорит, что “примерно половина этого обвала – на счету Путина, который развязал войну на востоке страны”.

Но при этом вторую половину обвала журналист относит на счет внутренних украинских “достижений”, отмечая, что более всего его беспокоит то, что по итогам 2019 года все останется без изменений.

“Почти уверен, что ни один из кандидатов, которые имеют шансы на победу – не будут менять сложившуюся систему. Потому что, как тот же Порошенко, они все плоды этой системы. И являются ее “акционерами”. За это время наши ближайшие соседи обгонят нас в развитии ещё на 10 лет. И на работы мы будем ездить уже даже не в Польшу, а в Румынию, Болгарию и Молдову. И для того, чтобы эту перспективу изменить – у нас остаётся меньше года. А если ещё более откровенно, то – год, чтобы страну сохранить”, – приходит к выводу Дубинский.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Албания взяла шефство над Украиной, начав поставки гуманитарной помощи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть