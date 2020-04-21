Украинцы пойдут на преступление за еду – Тягнибок

21.04.2020, Киев, Максим Карпенко

В ближайшее время Украину ждет масштабное обнищание населения и рост преступности.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший депутат Верховной рады, глава националистического ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Тягнибока, помимо падения доходов из-за остановки предприятий, Украина лишилась миллиардов долларов поступлений от гастарбайтеров.

«Мы прекрасно понимаем, что и инфляция будет, и это приведет к повышению цен на товары первой необходимости. Очень много украинцев имеют запасы только на месяц и реально те запасы уже заканчиваются. Я так понимаю, что пиком были как раз пасхальные праздники, потому что традиционно украинцы сохраняли какие-то средства и использовали их перед праздниками.

Но сейчас работы нет, зарплат нет, возможности заработать ограничены. Соответственно, начнется просто катастрофическая ситуация. Заробитчане в значительной части вернулись в Украину, а вы, наверное, помните ту статистику, что в прошлом году чуть ли не 12 миллиардов долларов заробитчане пересылали в Украину, и это была одна из основных доходных частей, за счет которых наша страна выживала.

Сейчас эти деньги очень существенно уменьшатся. Это приведет и к социальному неравенству, к реальной бедности, это, конечно, приведет к повышению преступности, потому что даже для того, чтобы есть, люди будут готовы идти на преступления», – заявил Тягнибок.