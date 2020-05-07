07.05.2020, Киев, Тарас Стрельцов
 
История, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина, Чехия
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Украинцы покаялись в событиях Пражской весны, очередь за Россией – чешский грантоед


Отношение к Пражской весне 1968 года среди непосредственных участников тех событий из Украины радикально изменилось после майдана 2014 года.

Об этом в эфире видеомоста «Вторая мировая и политика памяти» заявил старший аналитик центра политики безопасности «Европейские ценности», бывший пресс-аташе представительства ЕС на Украине, грантоед и радикал Давид Стулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я приехал на Украину в 2007 году, мне многие из украинцев-мужчин говорили: «Ой, а я был в Чехословакии, и мне там очень понравилось!».  Я спросил, когда были, и они ответили, что в 1968-м. Я им говорил, что это была оккупация, и они были частью оккупационных войск. И у них не было понимания», – рассказал он.

По словам Стулика, после майдана ситуация изменилась.

«Когда я кому-то сказал, что я из Чехии, мне уже мужчины постарше говорили: «Ой, я прошу прощения, что принимал участие в той оккупации. Я был военный и был вынужден выполнять приказы офицеров». Изменился нарратив. К сожалению, этого не произошло с Россией», – валяет дурака Стулик.

Отметим, что Чехословакия была второй экономикой третьего рейха и даже после 9 мая 1945 года продолжала выпускать военную технику для уже мертвого Гитлера.

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