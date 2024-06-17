Украинцы похвастались новейшим морским дроном за 60 тысяч евро

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В Одессе на международном форуме безопасности Black Sea Security Forum 2024 не только в очередной раз похвастались морскими дронами СБУ Sea Baby, которые оснащены системами залпового огня «Град», но и презентовали новейший морской дрон Stalker 5.0.

Безэкипажный катер Stalker предназначен для разведки и патрулирования на побережье в морских и речных приграничных районах. Он оснащен специальным отсеком для транспортировки воды, продовольствия, военного снаряжения и других грузов.

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Сообщается, что дальность хода составляет 600 км, в конфигурации камикадзе на борт может быть установлена ​​боевая часть массой в 150 кг.

Он способен разогоняться до скорости более 40 узлов —около 75 км/ч. Крейсерская скорость надводного дрона составляет 30 узлов — 55 км/ч.

Связь с дроном обеспечивается посредством спутниковой системы Starlink Илона Маска.

Сообщается, что стоимость одного экземляра Stalker 5.0 составляет около 60 тысяч евро, что вчетверо дешевле используемых сейчас дронов типа Magura V5. , однако пока неизвестно, включает ли стоимость боевую часть.

Известно, что сейчас основными надводными дронами в арсенале ВСУ остаются Sea Baby, Magura V5 и Николай-3. Кроме них, на вооружении находятся “Мамай” и большое количество малосерийных изделий.