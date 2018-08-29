Украинцы полетят хоронить Маккейна даже ценой ссоры с Трампом

29.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

В церемонии похорон американского сенатора Джона Маккейна примут участие представители Украины, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на Радио Свобода.

О том, что украинцы полетят в США на похороны американского «ястреба», сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

«Сейчас решаются протокольные вопросы, – говорит Чалый. – Очевидно, что от Украины будут представители, не могут не быть. Но какого уровня… Фактически, это частное событие… Тут каждый должен определяться и определиться в соответствии со своими личными отношениями с сенатором».

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Как известно, Джон Маккейн заранее распланировал свои похороны и распорядился не включать в список участников траурной церемонии действующего президента США Дональда Трампа. На вопрос о том, не ухудшит ли появление на похоронах официальной украинской делегации отношений с нынешним главой государства, Чалый ответил, что следует «слушать сердце, а не большие геополитические схемы» и напомнил, что Маккейн был «другом украинского народа. Сенатор в самом деле принимал активное участие в подготовке и реализации Майдана и даже лично там выступал, а также посещал Донбасс, естественно, одобряя действия ВСУ.

Похороны Джона Маккейна состоятся в воскресенье, 2 сентября. Полетит ли в связи с этим в США Петр Порошенко, пока не известно. Сенатор-республиканец скончался на 82 году жизни от рака мозга.