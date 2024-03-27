Украинцы поломали 9 британских самолётов

Михаил Рябов.  
27.03.2024 16:19
  (Мск) , Москва
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Великобритания, ВСУ-убийцы, Дзен


Девять британских учебных самолётов HAWK были повреждены в ходе обучения украинских военнослужащих на английских базах, где ВСУшников готовят к войне с Россией.

Такие данные на заседании парламента Великобритании озвучил консерватор Дэвид Трефгарн.

Девять британских учебных самолётов HAWK были повреждены в ходе обучения украинских военнослужащих на английских...

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«Масштабы подготовки, проводимой для украинского персонала, в некоторой степени вызывают некоторые проблемы, не в последнюю очередь с самолетами Hawk. Я полагаю, что девять из этих самолетов пришли в негодность», – сказал политик на заседании, посвященном расходам на поддержку Украины.

«Великобритания продолжает проводить крупную учебную операцию для украинских вооруженных сил: более 36 000 украинских военнослужащих прошли подготовку в Великобритании с июня 2022 года и более 60 000 украинцев прошли подготовку с тех пор, как Россия начала свое вторжение в Украину в 2014 году», – уточнил пэр Джассет Дэвид Коди Ормсби Гор.

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