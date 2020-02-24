«Украинцы получат паспорта и начнется период распада» – генерал ВСУ

24.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские политики продолжают раскалывать народ и страну, в который бал правит не любовь, а ненависть.

Об этом в интервью телеканалу «112» заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы нарушили главные божьи каноны, у нас в государстве не любовь правит нами, а уже ненависть. Мы поделились на враждующие лагеря. Если касается национальных интересов, какое значение имеет твоё политическое видение – все должны быть сосредоточены вокруг национальных интересов – левый, правый, синий, зелёный и так далее. Есть вещи, где мы должны быть собраны.

У нас на Востоке беда, Крым условно наш. Неужели это не сигнал, что люди, подумайте? Мы снова клин в клин вбиваем между собой, одновременно говоря о единстве нации, необходимости сшивать страну. Как? Мы дождёмся, что все получат паспорта кругом, и будет период полураспада, а потом период распада», – заявил Кузьмук.