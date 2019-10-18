Украинцы поняли: Обещания победить Россию санкциями оказались туфтой

18.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Санкции Запада против России не оказали на Москву того влияния, что обещали политики на Украине, уверявшие, что уже вскоре под гнетом давления ЕС и США руководство РФ пойдет на уступки бандеровскому режиму.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил эксперт Института будущего Илия Куса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большая часть всех санкций, если взять все санкции против России, которые были введены ЕС и США, большая часть малоэффективны и абсолютно незначительны. То есть, они практически никак не влияют на то, что называют поведением Российской Федерации. Они не настолько сильные, чтобы оказать воздействие и поменять политику Российской Федерации», – сказал Куса.

Более того, выяснил он, в большинстве санкции были введены Западом не из-за Украины, а по причине роста конкурентоспособности России и глобального противостояния с США.

«Санкции против России со стороны Запада, в основном Штатов, ну и Европы тоже, начали вводиться не из-за Украины, а во-вторых, раньше 14-го года. На рубеже 2006-2007 годов. Это первый тезис, и он разбивает аргумент, что все санкции введены из-за Украины. Нет.

Из всех пакетов «акт Магнитского» был принят в 11-м году, до этого были пакеты Северо-Корейские, Кубинский был первый, есть сирийский пакет, Иранский пакет есть, тот же «акт Магнитского», потом есть список глобальных террористов.

И вот, среди всех этих пакетов, их 15-ть всего, один украинский пакет, который был введен в 14-м году, в марте. Из всех 15-ти пакетов один связан с Украиной, только один. Все остальные санкции не подвязаны вообще к ситуации вокруг Украины.

Некоторые санкции остались после 91-го года, но вообще, на рубеже 06-07 годов, когда началась глобальная фаза противостояния России и США, когда «мюнхенская речь» была, потом грузинская война и так далее», – признал Куса.