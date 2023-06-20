Украинцы попытались сорвать выступление либерала Муратова в Европе

Елена Острякова.  
20.06.2023 23:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Политика, Россия, Украина


Украинские журналисты попытались сорвать выступление бывшего главреда либеральной «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова на 16-й ежегодной конференции Global media Forum в Бонне.

На середине речи Муратова украинцы включили на своих компьютерах звуки сирен воздушной тревоги. Европейцы с интересом взирали на этот балаган.

Украинские журналисты попытались сорвать выступление бывшего главреда либеральной «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия...

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Очевидно, пропагандистов не устроило, что либерал за 12 минут ни разу не упомянул Украину, поскольку был занят обличением России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Муратов призывал проникнуться страданиями отбывающего срок блогера-уголовника Алексея Навального, его соратников, организатора антироссийских санкций Владимира Кара-Мурзы, адвокатов из центра «Агора» а также пожалеть сдохшую собаку осужденного муниципального депутата из Москвы Алексея Горинова.

Виноватыми во всем этом «аду» у Муратова выходили не только российские власти во главе с президентом, но и Православная Церковь, и организация Красный крест, которая продолжает работать в России.

Выход из этого «кромешного ужаса» бывший главред видит только в одном – в сохранении программ ВПН, которые позволяют обойти интернет-блокировки.

«Господа, не дайте закрыть Ютуб и Википедию. Это последняя возможность доставлять контент, который создают журналисты», – призвал участников конференции Муратов.

И лишь в самом конце своего выступления он вспомнил об украинских документалистах, которым нужна денежная помощь на учреждение премии за военные репортажи.

То ли такая концовка понравилась украинцам, то ли они решили продолжить дебош, но кто-то из них, перекрывая аплодисменты, истошно проорал три раза «Слава Украине».

Опять же непонятно, сдали ли у Муратова, который пытался демонстрировать во время украинских выходок невозмутимость, нервы,  но в финале он, отвечая на вопросы ведущего, все же подпустил зрады.

«Я хочу поделиться наблюдением. Читаю аналитиков, блогеров, журналистов влиятельных СМИ: «Украина должна наступать, войска Путина сейчас развалятся, победа будет на днях». Блогеры, колумнисты, медиа гонят чужую армию в бой, как будто они болельщики на стадионе. Давайте судьбой армии будет распоряжаться украинский народ. А то у меня возникает ощущение: «мы много вложили средств в эту войну, и пора уже требовать возврата инвестиций». И когда говорят, что армия Путина сейчас побежит… Нет, господа аналитики, не побежит», – сказал Муратов.

Украинцы, как ни странно, промолчали.

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