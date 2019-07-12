12.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Статистика, Украина
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Украинцы пошли на рекорд по количеству заключенных браков

С начала текущего года украинцы заключили около 100 тысяч браков, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в отделе пресс-службы Управления информационной политики Министерства юстиции.

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“С начала текущего года составлено 97 487 актовых записей о браке”, — отметили в пресс-службе Минюста.

По состоянию на начало апреля в Украине было зарегистрировано более 40 тысяч браков, 14,4 тыс. которых были заключены в течение марта.

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