Украинцы потеряли страх «котлов»

04.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Минские соглашения помогли украинской армии перегруппироваться и не позволили ополченцам освободить всю территорию ЛДНР, где население на референдуме поддержало самостоятельность от Киева.

Об этом в интервью «Литературной газете» рассказал Алексей Марков, командир батальона «Призрак», который до гибели возглавлял легендарный ополченец Алексей Мозговой.

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«Минск» необходим в первую очередь украинской стороне. После поражений летом 2014-го, зимой 2015-го, после череды «котлов» им нужно было время перегруппировать силы, навести порядок в армии, просто нужна была передышка. Но всё же и республики, и Россия думали, что на Украине найдутся вменяемые политики, здоровые силы, для которых минский формат станет базой для политического урегулирования конфликта. Но быстро выяснилось, что «укропы» воспринимают Минский договор исключительно в той части, которая для них выгодна. Они не сделали ни одного шага для выполнения договоренностей», – напомнил Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я называю эту войну «войной упущенных возможностей». Тогда решили максимально быстро остановить горячую фазу конфликта. Но сегодня на Донбассе очень многие жалеют, что наступление (пусть тяжело, но успешно развивающееся) было остановлено… Дончане считают: если бы мы дошли, по крайней мере, до границ республик, наше положение оказалось намного лучше

…После поражения под Дебальцево моральный дух ВСУ был надломлен. Не забылись и летние «котлы» – под Иловайском, разгром по границе, а через полгода очередной «котёл» – Дебальцевский. Желания упорно сопротивляться у ВСУ уже не имелось. При подходе наших частей, вэвэушники просто отступали. Где-то организованно, где-то – нет…

Все были готовы идти вперёд. Азарт, эйфория после побед воодушевляли людей. Если бы поступил приказ, наступление было бы продолжено», – вспоминает командир.

«…Последние три с лишним года ВСУ тоже использовали максимально эффективно. Сейчас повторения 2014-го и 2015-го не будет. Конечно, ВСУ не «сильнейшая армия Европы», как они любят хвастаться, но, скажем так: «средненькая армия плохонького государства». «Укропы» уже начали воевать более-менее осознанно, у них появилось взаимодействие родов войск, они внедрили закрытую защищённую связь, начала нормально работать артиллерия, у них хорошо налажена разведка. Страх поражений, страх «котлов» постепенно сменяется азартом наступления, продвижения вперёд», – подчеркнул Марков.