Украинцы пожаловались Медведеву на геноцид

22.03.2019, Москва, Михаил Рябов

За пять лет с победы Евромайдана тарифы на Украине выросли на тысячи процентов, при этом киевские власти навариваются на реверсной схеме поставок газа, закупая российское топливо через посредников в европейских компаниях.

Об этом заявил экс-министр энергетики Украины Юрий Бойко на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым.

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«Сегодня сложилась ситуация абсолютно ненормальная, когда тот же российский газ поставляется в страну из Европы без прямого контракта через каких-то непонятных посредников, через какие-то схемы, которые, в конечном счёте, приводят к тому, что он становится почти на 100 долларов дороже чем, если бы он поставлялся по прямым контрактам», – сказал Бойко.

«Тарифы на Украине за последние пять лет выросли в среднем на 745%. Цены на газ выросли на 1080%. Цены на отопление выросли на 1220% с 1 января 2014 года – с момента прихода этой власти», – уточнил экс-глава администрации президента Украины Виктор Медведчук.

«Тарифы растут, долги по тарифам растут и выросли за последние месяцы фактически до 2,3 млрд долларов», – добавил он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на Украине может еще больше ухудшиться. «Сегодня газ для населения стоит 317 долларов. Согласно меморандуму, который подписан между правительством Украины и Международным валютным фондом, цена увеличится с 1 мая (это уже установлено) до 368 долларов, а с 1 января 2020 года – до 461 доллара», – сказал Медведчук.

Медведев заметил, что власти Украины не предпринимают никаких усилий для изменения ситуации и не стремятся к компромиссу, чтобы продлить транзит российского газа через украинскую ГТС.

«Как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере и необходимо определиться, что делать дальше. Пока мы каких-то серьёзных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем», – сказал Медведев.